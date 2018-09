POL-PDPS: Waldfischbach-Burgalben - Sachbeschädigung an Messtrailer der Polizei

Waldfischbach-Burgalben (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in der Welschstraße den Messtrailer der dort aufgestellt ist, mit schwarzer Farbe besprüht. Zum einen wurde die Scheibe besprüht, zum anderen wurde die Beleidigung "ACAB" auf den Trailer aufgebracht. Die Polizei hat eine umfangreiche Spurensuche am Hänger durchgeführt und die Ermittlungen eingeleitet. Über den genauen Sachschaden kann noch keine Angaben gemacht werden.

