POL-PDPS: Donsieders - Biebermühle - Unfall mit leicht verletzter Person

Donsieders (ots) - Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Biebermühle zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Eine 78 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw die B270 in Fahrtrichtung Pirmasens. In Höhe des Kreisverkehrs geriet sie aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und befuhr daraufhin den Kreisel in die falsche Richtung. Ein entgegenkommender Pkw Fahrer versuchte noch auszuweichen, die Fahrzeuge kollidierten jedoch seitlich miteinander. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und musste in Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro.

