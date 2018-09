POL-PDPS: 18-Jährige wird bei Ladendiebstahl erwischt

Pirmasens (ots) - Am Dienstagmittag wurde eine 18-Jährige dabei beobachtet wie sie in einem Bekleidungsgeschäft in der Schlossstraße eine Damenjacke und Unterwäsche im Werte von 81.- Euro stehlen wollte. Im Geschäft hatte die Frau die Bekleidung mit in die Umkleidekabine genommen und dort alle Etiketten entfernt, dann in einen mitgebrachten Rucksack verstaut. Als sie später das Geschäft verlassen wollte, wurde sie angehalten.

