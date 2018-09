POL-PDPS: Waldfischbach-Burgalben - Unfallflucht auf der L 499

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Am gestrigen Dienstagmorgen kam es im Begegnungsverkehr zwischen Waldfischbach und Heltersberg zur Berührung zweier Außenspiegel. Während einer der beiden Pkw direkt anhielt, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Da ein starkes Verkehrsaufkommen herrschte hat jemand vielleicht Beobachtungen bezüglich des flüchtenden Pkw gemacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300.- Euro. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

