POL-NOM: Kellerbrand

Northeim (ots) - Northeim, Schaperweg - Dienstag, 20.11.2018, 17.21 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 17.21 Uhr wurde vermutlich bei Arbeiten im Saunabereich diese unbemerkt in Betrieb gesetzt. In der Folge überhitzte sich der Saunaofen und geriet in Brand. Durch das Feuer wurde der Saunabereich zerstört. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro.

Die Hausbewohner wurden evakuiert und blieben unverletzt. Durch ihr schnelles Eingreifen verhinderten die Einsatzkräfte der Northeimer Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

