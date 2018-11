POL-NOM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Northeim (ots) - Höckelheim, Northeimer Straße Mittwoch, 21. November 2018

HÖCKELHEIM (fal) - Am Mittwoch vermutlich in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr haben Unbekannte den Zigarettenautomaten am Eingangsbereich des Restaurants an der Northeimer Straße aufgebrochen. Aus dem Automaten wurden alle Zigarettenschachteln und Bargeld entwendet. Dem Betreiber entstand insgesamt ein Schaden von ca. 1.800 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Mittwoch in der Stunde nach Mitternacht auffällige Personen oder Fahrzeuge an oder in der Nähe des Restaurants bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

