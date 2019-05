Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

26.05.2019, 21:07 Uhr

Ein 51-Jähriger wechselte mit seinem Motorrad Triumph von der B9 aus Ludwigshafen kommend an der Abfahrt Speyer-Zentrum auf die B39. In der dortigen Rechtskurve kam er kurz nach der Unterführung nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und rutsche danach noch in ein Verkehrsschild. Ein weiterer Motorradfahrer sah den Gestürzten am Boden liegen und verständigte umgehend den Rettungsdienst, welcher sich zusammen mit einem Notarzt um den ansprechbaren Verunfallten kümmerte. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass sowohl die Geschwindigkeit als auch eine Alkoholisierung des Motorradfahrers unfallursächlich gewesen sein dürften. Beim Fahrer war deutlicher Atemalkohol wahrzunehmen. Einen ihm angebotenen Atemalkoholtest beatmete er mit 1,02 Promille. Sein Führerschein wurde deshalb sichergestellt. Zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen wurden er durch den Rettungsdienst in die BG Unfallklinik verbracht. Dort wurde ihm auf polizeiliche Anordnung auch eine Blutprobe entnommen. Aufgrund diverser Unfallverletzungen wird der Fahrer auch in den nächsten Tagen stationär in der Unfallklinik verbleiben müssen. An seinem Motorrad entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 2000EUR).

