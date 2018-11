POL-PDLD: Vandalismus-Sachbeschädigung an mehreren Pkw´s

Bad Bergzabern (ots) - Am 18.11.2018, gg. 00:50 Uhr, meldet eine Anwohnerin der Friedrich-Ebert-Str. eine Personengruppe, die mit lauter orientalischer Musik dort unterwegs ist. Personen aus dieser Gruppe hätten an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Insgesamt konnten später 4 beschädigte Pkw festgestellt werden. In Tatortnähe konnte im Rahmen der Fahndung eine Personengruppe kontrolliert werden. Zeugen, die Hinweise auf die Personengruppe geben können, sowie weitere Geschädigte, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.-Nr. 06343/93340 zu melden.

