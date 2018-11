Landau (ots) - Der Geschädigte stellte seinen Roller, Marke Cixi Typ King, Farbe: schwarz/silber, in der Königstraße vor dem Anwesen Nr. 11 zum Parken ab. Der Roller war mit dem Lenkradschloss gegen Diebstahl gesichert. Am 16.11.2018 stellte er fest, dass der Roller durch unbekannte Täter offensichtlich entwendet wurde. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Schaden ca. 300,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

