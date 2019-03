Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bombemdrohung beim Finanzamt Koblenz

Koblenz (ots)

Am heutigen Vormittag, 12.03.2019, 09.35 Uhr, wurde die Koblenzer Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass beim Finanzamt Koblenz per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen ist. Die E-Mail ist unterschrieben mit "NationalSozialistischeOffensive" und wurde über einen E-Mal-Provider im Darknet versandt. Die Gruppierung versendet seit mehreren Monaten mit unterschiedlichen Absende-E-Mailadressen korrespondierende Droh-E-Mails an Behörden und Institutionen im Bundesgebiet, ohne das ein schädigendes Ereignis eintrat. Der Inhalt der E-Mails ähnelt sich jeweils im Sprachgebrauch. Aufgrund der Erkenntnislage nahm das LKA eine Bewertung vor, wonach in Bezug auf diese E-Mails, wie sie auch dem Finanzamt Koblenz zuging, der Eintritt eines schädigenden Ereignisses ausgeschlossen werden kann. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurden mehrere Räume des Finanzamts durchsucht und der Publikumsverkehr vorübergehend eingestellt. Die Durchsuchungsmaßnahmen waren um 10.52 Uhr beendet. Es konnten keinerlei verdächtigte Gegenstände gefunden werden. Die Ermittlungen nach dem Verfasser dauern an.

