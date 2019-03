Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Aufbruch in der Aachener Straße in Koblenz

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Montag, 11.03.19 wurde ein Pkw Hyundai in der Aachener Straße in Koblenz aufgebrochen. An dem Pkw, der vor dem Haus Nr. 3 geparkt war, wurde die hintere linke Scheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine dunkelblaue Damentasche gestohlen. In dieser befanden sich ein neues schwarz-weißes Kleid sowie ein Blazer. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

