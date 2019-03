Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zwei Personen verletzt und hoher Sachschaden

Koblenz (ots)

Am Samstag, 09.03.2019 gegen 19:50 Uhr, ereignete sich in der Eifelstraße hier in Koblenz ein Verkehrsunfall nachdem ein PKW-Fahrer das dortige Stop-Schild nicht beachtete und ohne anzuhalten in die Kreuzung einfuhr. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit einem anderen PKW in dem die Fahrerin und Beifahrerin verletzt wurden. An beiden PKW entstand hoher Sachschaden. Die verletzten Personen mussten mit dem Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden.

