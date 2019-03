Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeiauto übersehen - Toyota kracht in Stauabsicherung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Koblenz (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich zunächst ein Unfall auf der B9, Höhe Globus in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer hatte den Fahrbahnteiler übersehen, sodass sein Fahrzeug zunächst auf den Leitplanken rutschte und schließlich in der Mittelleitplanke landete. Er und seine 61-jährige Frau wurden dadurch verletzt und mussten durchs DRK in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw, bei dem alle Airbags auslösten, wurde total zerstört und musste abgeschleppt werden. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein Pkw im Gegenverkehr leicht beschädigt. Die Fahrspuren in Richtung Innenstadt wurden, zur Bergung des Fahrzeugs und Erstversorgung der Beteiligten, gesperrt. Dazu wurde ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht quer über beide Fahrstreifen gut sichtbar abgestellt. Die dazugehörigen Polizisten unterstützten die Unfallaufnahme und befanden sich nicht im Fahrzeug. Dennoch übersah gegen 22:50 Uhr ein 59-jähriger Toyota-Fahrer die Stauabsicherung und fuhr frontal in die Beifahrerseite des Streifenwagens. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten ebenfalls abgeschleppt werden. Der Fahrer des Toyota konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren 5-stelligen Bereich liegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

FZ Koblenz, PvD

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell