Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rollerfahrer streifte Fahrradfahrer und flüchtete

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 07.03.2019 gegen 09:30 Uhr, kam es zwischen Koblenz Güls und Koblenz Metternich zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer durch einen Rollerfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr die Winninger Straße von Güls in Richtung Metternich als sich ein Motorroller von hinten näherte und so dicht an dem Fahrradfahrer vorbei fuhr, dass er den Lenker berührte und der Fahrradfahrer stürzte. Ohne anzuhalten fuhr der Rollerfahrer weiter. Der Fahrradfahrer wurde durch den Sturz am Knie und Schienbein verletzt. Bei dem flüchtigen Roller dürfte es sich um ein rot-silbernes älteres Modell mit einem großen Gepäckträger handeln. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Rollerfahrer geben kann sollte sich an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Rufnummer 0261-103 2911 wenden.

