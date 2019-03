Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erst eine Zigarette und dann Geld gefordert

Koblenz (ots)

Derzeit sucht die Polizei in Koblenz nach einem Mann, welcher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Parkplatz am Deutschen Eck eine andere Person mit einem Messer bedrohte. Der Täter sprach gegen 00:50 Uhr einen Mann auf dem Parkplatz an und forderte eine Zigarette. Da es sich bei dem Mann um einen Nichtraucher handelte änderte der Täter seine Forderung und wollte Bargeld. Dabei bedrohte er den Mann mit einem Messer. Ohne dass es zu einer Geldübergabe oder einem Messerangriff kam konnte der Mann flüchten und die Polizei rufen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Zirka 30 bis 40 Jahre alt, trug eine schwarze Mütze und eine beige Jacke. Besonders auffällig ist das dem Täter offen-sichtlich einige Zähne fehlen. Bei der Tatausübung machte er einen angetrunkenen Eindruck. Wer Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben kann wende sich bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 2690

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell