Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenz-Rauental

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 06.03.2019 drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus im Koblenzer Stadtteil Rauental, In der Spitz ein. Diese drückten ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss auf und kletterten durch dieses in das dahinterliegende Schlafzimmer. Dort wurden Schubladen und Schatullen durchwühlt und anschießend Bargeld und Schmuck im dreistelligen Eurobereich gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

