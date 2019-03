Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Professionelle Ladendiebe in Koblenz ertappt

Koblenz (ots)

Zwei offensichtlich professionelle Ladendiebe wurden am gestrigen Mittwoch, 06.03.2019, gegen 17.00 Uhr, in einem Geschäft in der Jakob-Caspers-Straße in Koblenz erwischt. Diese wurden vom Ladendetektiv über einen längeren Zeitraum dabei beobachtet, wie sie Rasierklingen und Rasierer im Wert von 700 Euro in an den Körpern getragenen Diebesschürzen verstauten. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeuges kam weiteres Diebesgut im Wert von mehreren einhundert Euro zum Vorschein. Die beiden 33 und 43 Jahre alten "polizeibekannten" Männer wurden nach der Tat festgenommen und werden am heutigen Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell