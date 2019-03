Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Überfall auf Burger Restaurant in Rheinböllen - Zeugen gesucht

Rheinböllen (ots)

Am 04.03.2019, 00.34 Uhr, betraten zwei maskierte Täter das Restaurant in Rheinböllen, Am Bahnhof. Unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe bedrohten diese den Angestellten und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem den Tätern das Bargeld übergeben wurde, verstauten sie es in einer mitgeführten dunklen Tasche und traten die Flucht zu Fuß über den Hinterausgang und den dortigen Parkplatz an.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Männlich, komplett schwarz gekleidet, Sturmhaube, Handschuhe

2. Männlich, schwarze Hose, graue Schuhe, graue Sturmhaube, dunkles Oberteil, grau abgesetzt.

Weitere Details und die Beutehöhe sind noch nicht bekannt. Ebenso sind die weitere Fluchtrichtung und weitere mögliche Fluchtmittel unklar.

Die Polizei fragt:

- Wer hat den Überfall beobachtet bzw. kann Hinweise zu möglichen Fluchtumständen geben?

- Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte?

- Wer hat am 03. oder am 04. März im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell