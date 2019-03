Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 07.03.2019 gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Viktoriastraße hier in Koblenz. Eine Kundin hatte ihre Handtasche mit Geldbörse während dem Einkauf am Einkaufswagen hängen. In einem unbeachteten Moment konnte der Täter die Geldbörse aus der Handtasche entnehmen und sich ebenso unbemerkt aus dem Discounter entfernen. Nachdem die Kundin den Diebstahl bemerkte rief sie die Polizei. Die Polizei rät...Achten Sie auch bei alltäglichen Abläufen auf Ihre Wertsachen. Lassen Sie sich nicht ablenken und behalten Sie Taschen und Geldbörsen am Körper.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer

Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell