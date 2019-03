Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Graffiti-Sprüher durch Polizeistreife festgestellt

Koblenz (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr stellte eine Polizeistreife am Altlöhrtor einen männlichen Graffiti-Sprüher fest. Eine weitere Person befand sich in Begleitung des Sprühers. Bei der Kontrolle der Personen und der Örtlichkeit konnten noch zirka 10 weitere Graffitis zum Teil auf Schaufenster, Stromkästen und Mülltonnen gefunden werden, welche "frisch" aufgesprüht wurden. Neben der Strafanzeige wegen Sachbeschädigung kommen in solchen Fällen auf die Täter auch Schadensersatzansprüche der Geschädigten zu.

