Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall mit Leichtverletzten auf der B 9

Koblenz (ots)

Am 08.03.2019, 21:52 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer die B9 in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe der Abfahrt Globus wollte er nach links wechseln und übersah hierbei einen Fahrbahnteiler. Das Fahrzeug fuhr auf den Fahrbahnteiler auf, glitt über 13 Schutzplanken, fiel dann wieder herunter und schlug in der Richtungsfahrbahn Innenstadt ein. Danach kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke, wo es dann unfallbeschädigt stehen blieb. Der Fahrer und seine 61-jährige Mitfahrerin wurden glücklicherweise nur leicht verletzt (Auslösung Airbag). Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.500 Euro.

