Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand eines leerstehenden Hauses in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 07.03.2019 gegen 12:30 Uhr kam es in einem leerstehenden Haus in der Neuendorfer Straße hier in Koblenz zu einem Brand. Die Feuerwehr Koblenz konnte den Brand löschen und die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bei dem Haus handelt es sich um ein unbewohntes Gebäude und es konnten auch keine Personen im Haus festgestellt werden. Genaue Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 2690 entgegen.

