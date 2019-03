POL-SE: Pinneberg - Festnahme nach versuchtem Raub

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Sonntagabend ist es in Pinneberg zu einem versuchten Raub eines Handys gekommen.

Gegen 22:20 Uhr saß ein 21-Jähriger aus Pinneberg am Fahrgastunterstand an der Bushaltestelle am S-Bahnhof Thesdorf und telefonierte mit seinem Handy. Zu dem Zeitpunkt setzte sich der Täter neben den Geschädigten und sprach ihn an. Im Laufe des Gesprächs griff der Täter nach dem Handy und versuchte es dem 21-Jährigen zu entreißen. Aufgrund der Gegenwehr misslang dies allerdings und der Täter flüchtete letztendlich zu Fuß in Richtung Kleiner Reitweg / einem nahegelegenen Lebensmitteldiscounter. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte jedoch zur Ergreifung des Täters. Die eingesetzten Beamten nahem den ebenfalls 21-Jährigen aus Pinneberg fest und brachten ihn zum Polizeirevier nach Pinneberg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde er entlassen. In einem entsprechenden Strafverfahren wird er sich jetzt für seine Tat verantworten müssen.

