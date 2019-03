Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, Küsterland / 17-jährige Sozia fällt vom Motorrad und verletzt sich schwer

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 01.03.19, verletzte sich in Kaltenkirchen eine 17-Jährige schwer bei einem Verkehrsunfall. Gegen 15:15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger aus Hamburg mit seiner Kawasaki auf der Straße "Küsterland." Durch einen Fahrfehler kam es auf gerader Strecke zu einer ruckartigen Beschleunigung. Hierdurch fiel die 17-jährige Sozia aus Nortorf vom Motorrad und verletzte sich schwer. Rettungssanitäter brachten sie in eine Klinik. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

