FW-BO: Wohnungsbrand an der Berliner Straße in Wattenscheid

Bochum (ots) - Am Dienstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße in Wattenscheid zu einem Wohnungsbrand. Verletzte gab es nicht.

Um 21.27 Uhr meldeten mehrer Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße Ecke Weststraße. Als der Löschzug der Feuerwache Wattenscheid wenige Minuten später am Einsatzort eintraf, drang dichter Brandrauch aus den Fenstern einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Alle Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits unverletzt verlassen. Ein Trupp geschützt durch Atemschutzgeräte brach die Wohnungstür zur Brandwohnung auf und begann unverzüglich die Brandbekämpfung. Nach 15 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Gebrannt hatte Mobiliar im Wohnzimmer.

Die Belüftung- und Nachlöscharbeiten dauerten noch bis 22.45 Uhr an. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Wattenscheid-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

