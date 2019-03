Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ladendiebin versteckte Diebesgut im Kinderwagen

Koblenz (ots)

Am Samstag, 09.03.2019, beobachtete eine Ladendetektivin in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt von Koblenz eine Frau, welche eine Vielzahl von Kinderspielzeug entwendete und in dem mitgeführten Kinderwagen versteckte. Die hinzugerufene Polizei stellte tatsächlich Kinderspielzeug im Wert von rund 300,-EUR im Kinderwagen fest.

