Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Drogenkontrolle (44-2705)

Speyer (ots)

27.05.2019, 16:15 Uhr

Bei einer am Eselsdamm durchgeführten Personenkontrolle im Hinblick auf Betäubungsmittel wurde ein 17-Jähriger aufgefordert, sich auszuweisen. Dies nahm der Jugendliche zum Anlass, fußläufig die Flucht in Richtung Schiffergasse zu ergreifen. Der Flüchtende konnte jedoch schon nach wenigen Metern durch den kontrollierenden Polizeibeamten gestellt werden. Anschließend verhielt er sich kooperativ und händigte 8,9 Gramm Marihuana aus, welches er in seiner Umhängetasche mit sich führte. Das Betäubungsmittel wurde polizeilich sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser an einen Erziehungsberechtigten überstellt.

