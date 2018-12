POL-PDWIL: Diebe stehlen Schmuck aus Wohnhaus

Irrel (ots) - Unbekannte drangen am Wochenende in ein Wohnhaus in der Talstraße ein und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 07.30 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr. Nachbarn beobachteten am Samstagvormittag einen dunklen PKW mit polnischem Kennzeichen, der in der Nähe des Wohnhauses parkte. Ob dieses Fahrzeug etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, steht derzeit nicht fest. Hinweise zu diesem Fahrzeug und dem Diebstahl werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

