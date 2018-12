POL-PDWIL: Raser geht Polizei ins Netz

Bernkastel-Kues (ots) - Raser geht der Polizei ins Netz

Am 09.Dezember führten Beamte der Polizei Bernkastel-Kues in den Nachtstunden eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die Kontrollstelle wurde in der Ortslage Bernkastel-Andel (Bundesstraße 53) eingerichtet,da dieser Straßenabschnitt wegen der Tunnelsperrung in Bernkastel-Kues zur Zeit deutlich stärker frequentiert wird und entsprechende Bürgerbeschwerden wegen zu hoher Geschwindigkeit an die Polizei herangetragen werden. Kurz vor Mitternacht wurde ein PKW, der von Bernkastel-Kues in Richtung Mülheim unterwegs war, mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h gemessen. Der Fahrer, ein 23-jähriger Mann, erklärte den Beamten vor Ort, dass er es als Zusteller sehr eilig hätte. Seine Eile wird jetzt mit einem Bußgeldverfahren quittiert; ihn erwartet eine Geldbuße in Höhe von 560EUR und ein Fahrverbort von 2 Monaten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531/ 95270

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell