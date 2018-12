POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Wittlich (ots) -

Wittlich - Tageswohnungseinbruch

Am 08.12.2018 gegen 15:45 Uhr kam es im Bereich der Petrusstraße in Wittlich zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Die bisher unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in das Innere des Anwesens.

Hier wurden die Räume augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten.

