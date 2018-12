Prüm (ots) - Diebstahl von Kraftstoff aus Baumaschine

Gondenbrett. Im Zeitraum zwischen Mittwoch den 05.12.2018, 15:00 Uhr und Freitag den 07.12.2018, 08:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter von einer Baumaschine, welche an der L 17 zwischen den Ortschaften Niedermehlen und Sellerich abgestellt war, Dieselkraftstoff entwendet. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und Täter/n geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden

Diebstahl eines Briefkastens

Hallschlag. Am Freitag, den 07.12.2018 wurde in der Zeit zwischen 16:00 Uhr - 20:00 Uhr in Hallschlag in der Trierer Straße durch unbekannte Täter ein Briefkasten entwendet. Der Briefkasten war aufgrund von Renovierungsarbeiten auf einer Treppe vor dem Anwesen abgestellt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und Täter/n geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden

