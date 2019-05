Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit leichtverletztem Radfahrer (24-2705)

Speyer (ots)

26.05.2019, 17:00 - 17:30 Uhr

Ein 69-Jähriger meldete am 27.05. einen Verkehrsunfall vom Vortag, bei welchem er als Radfahrer verletzt wurde, auf Anraten Angehöriger bei der Polizei nach. Er gibt an, dass er mit seinem Fahrrad in der Dudenhofer Straße in Höhe der Einmündung Freiherr-vom-Stein Straße an der Ampel stand. Er überquerte dann fahrend die Dudenhofer Straße in Richtung Otto-Mayer-Straße. Zeitgleich sei ein Pkw von der Freiherr-vom-Stein Straße nach rechts in die die Dudenhofer Straße abgebogen. Der 69-Jährige erschreckte sich dadurch und wich nach rechts aus, um einen bevorstehende Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Zu einem Personalienaustausch oder einer Verständigung mit dem Fahrzeugführer kam es nicht. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallbeteiligten Fahrzeugführer. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell