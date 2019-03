Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Polizeibeamte rufen Seniorin an

Hagen (ots)

Am Dienstag meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter am späten Nachmittag bei einer 82-jährigen Frau im Wolfskuhler Weg. Vermeintlich sei die Wohnung der Seniorin als Ziel von Einbrechern bekannt geworden. Sie habe nun die Möglichkeit, ihre Wertgegenstände in polizeiliche Verwahrung zu geben. Als der Anrufer die 82-Jährige dann noch dazu bewegen wollte, 3000 Euro von ihrem Konto abzuheben, fiel der Betrugsversuch auf. Im Zusammenhang mit der Tat wurde im Wolfskuhler Weg ein verdächtiger Mann beobachtet. Der Verdächtige ist ca. 180 bis 190 cm groß. Er hat kurze dunkle Haare. Der Mann war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0233186-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell