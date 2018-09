POL-HI: Erneutes Auftreten eines falschen Polizeibeamten

Hildesheim (ots) - (jpm)In einem neuerlichen Fall gelang es falschen Polizeibeamten eine 79-jährige Hildesheimerin dazu zu bringen, einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abzuheben, um es zu Hause aufzubewahren. Einem Bankmitarbeiter kam dies verdächtig vor und er informierte die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erhielt die 79-jährige Frau am späten Abend des 09.09.2018 einen Anruf. Der Anrufer stellte sich als ein "Herr Weber" von der Polizei Hildesheim vor. Er teilte der Frau mit, dass ihr Geld auf der Bank angeblich nicht mehr sicher sei und befragte sie nach zur Verfügung stehenden Geld und Wertgegenständen. Nachdem er Auskünfte bekam, wies er die Seniorin an einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abzuheben. Es wurde dabei so überzeugend auf die Frau eingewirkt, dass diese am 10.09.2018 ihre Bank aufsuchte, um das Geld abzuheben. Bei der Bank vermutete man jedoch einen Betrugsversuch und informierte die Polizei, wodurch eine mögliche Geldübergabe verhindert wurde.

