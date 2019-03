Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Räderdieb

Hagen (ots)

Am Dienstag kehrte ein 38-jähriger Hagener um 23.10 Uhr zu sich nach Hause in der Haldener Straße zurück. Er bemerkte einen unbekannten Mann, der sich an den Rädern eines VW Golf zu schaffen machte. Der Unbekannte hatte bereits zwei Radkappen abgebaut und auf den Boden gelegt. Als der Tatverdächtige den 38-Jährigen sah, lief er in Richtung Leiblstraße davon. Der mutmaßliche Räderdieb kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann ist ca. 180 cm groß und schlank. Er hat kurze dunkle Haare und trägt eine Brille. Der Unbekannte war zur Tatzeit mit einem blauen Arbeitsanzug bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

