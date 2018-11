POL-PPWP: Aufgefahren

Reichenbach-Steegen (ots) - Am Samstagmittag übersah eine Autofahrerin im Ortsbereich ein geparktes Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. Durch den starken Aufprall wurde das geparkte Fahrzeug auf einen davor geparkten Wagen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 8000EUR. Das Fahrzeug der 20-jährigen Fahrerin und ein weiteres Auto mussten abgeschleppt werden. Die junge Dame aus dem Kreis Kusel erlitt leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

