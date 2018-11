POL-PPWP: Unfallflüchtiger Kradfahrer

Kaiserslautern (ots) - Am Freitagmorgen kommt es in der Pariser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der verursachende Motorradfahrer einfach davon fährt. Gegen 5:47 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin mit ihrem Chrysler Voyager die Pariser Straße in Richtung Merkurstraße. An der Ampelkreuzung Pariser Straße/Berliner Straße musste sie verkehrsbedingt wegen des Rotlichts anhalten. Von hinten näherte sich ein Motorradfahrer, der dann seitlich an ihrem PKW vorbeifuhr und hierbei offensichtlich das Auto streifte und auch den Außenspiegel "abklappte". Der Kradfahrer fuhr an zwei weiteren, wartenden PKW vorbei und über die rote Ampel. Die Polizeiinspektion 2 sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet unter Telefonnummer 0631-3692250 um Hinweise.

