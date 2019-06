Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ludowicistraße 18.6.2019, 00.10 Uhr Radfahrer bei Verkehrskontrolle geflüchtet und hart gelandet

Landau (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer sollte von einer Polizeistreife im Bereich Rhein-/Maximilianstraße in Landau kontrolliert werden. Grund hierfür war ein nur spärlich ausgestattetes Fahrrad, ohne Licht und sonstige vorgeschriebene Reflektoren. Der Radfahrer entzog sich der Kontrolle und gab ordentlich "Gas". Er wurde abrupt durch eine Bordsteinkante in der Ludowicistraße beim Eingang in den Park gestoppt. Der Bordstein wirkte in Verbindung mit der Geschwindigkeit wie ein Katapult und schleuderte den Radfahrer in die Grünanlage des Ostparks, so die Beschreibung der eingesetzten Beamten. Dort überschlug er sich, nutzte den Schwung der abfallenden Böschung zum Schwanenweiher und konnte im Dunkel der Nacht entkommen. Eine Absuche des Parks verlief negativ. Durch den doch spektakulären Sturz könnte sich der Radfahrer verletzt haben. Der Grund für die Flucht konnte bislang nicht ermittelt werden. Zurück blieb das beschädigte Rad. Zeugen des Vorfalles, evtl. auch Hinweise auf den Eigentümer des Fahrrades werden gebeten, sich unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

