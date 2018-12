POL-PPMZ: "Sekundenschlaf" führt vermutlich zu Auffahrunfall

Mainz-Bretzenheim (ots) - Montag, 03.12.2018, 07:14 Uhr

Ein 23-Jähriger befährt mit seinem PKW die Koblenzer Straße aus Richtung Lerchenberg kommend in Richtung Gonsenheim. Ein 54-Jähriger befindet sich dabei mit seinem PKW direkt davor. In Höhe der Straße "Vor der Frecht" zeigt die Ampelanlage rot. Deshalb reduziert der 54-Jährige die Geschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit. Vermutlich aufgrund eines "Sekundenschlafes" bemerkt dies der 23-Jährige zu spät und fährt auf den PKW des 54-Jährigen auf. Es kommt zu einem erheblichen Sachschaden an beiden PKW. Der 23-Jährige klagt über Schmerzen und wird durch den verständigten Rettungsdienst behandelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell