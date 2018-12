POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Weisenau (ots) - Samstag, 01.12.2018, 15:00 Uhr bis Sonntag, 02.12.2018, 12:00 Uhr

In der Jakob-Laubach-Straße machen sich Unbekannte an einer Haustür zu schaffen. Dazu versuchen sie an mehreren Stellen die Tür zu öffnen, was jedoch misslingt. Die Tür wird durch die vielen Versuche verbogen, hält den Einbruchsversuchen jedoch stand. Seltsam kommt den Bewohnern vor, dass gegen 00:40 Uhr jemand klingelt und bei der Nachschau niemand mehr anzutreffen ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

