POL-PPMZ: Einbruchsversuch in Geschäftsräume - Täterfestnahme

Mainz-Altstadt (ots) - Montag, 03.12.2018, 01:05 Uhr

In der Nähe der Großen Langgasse versuchen ein 49-Jähriger und 66-Jähriger in Geschäftsräume einzubrechen. Dabei werden sie von einer 35-Jährigen auf einem gegenüberliegenden Balkon beobachtet, wie sie sich an der Eingangstür der Geschäftsräume zu schaffen machen. Offensichtlich behält einer der Männer dabei die Umgebung im Auge. Nach einiger Zeit entfernen sich die Unbekannten in Richtung Schillerplatz. Die 35-Jährige verständigt die Polizei. Diese kann in Tatortnähe die beiden Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Die Personen haben Einbruchswerkzeug dabei. Dieses werfen sie teilweise, vor den Augen der eintreffenden Polizei, weg. An der Tür zu den Geschäftsräumen des vorhergehenden Einbruchsversuchs kann ein abgebrochener Schließzylinder festgestellt werden. Ein Teilstück eines Schließzylinders wird auch bei einem der beiden Tatverdächtigen gefunden. Sie werden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell