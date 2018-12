POL-PPMZ: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Mainz-Altstadt (ots) - Samstag, 01.12.2018, 00:45 Uhr

In der Nähe der Neutorstraße wird durch einen Unbekannten die Schaufensterscheibe eines Geschäftes mit einer Bierflasche eingeschlagen. Anschließend flüchtet die Person in Richtung Jakobsbergstraße/Windmühlenstraße. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa Mitte 20, etwa 180 cm groß mit auffallend nach hinten gefönter Locke, beigen Cargohosen, schwarzer Kapuzenjacke und möglicherweise auch einer Basecap unbekannter Farbe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

