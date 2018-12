POL-PPMZ: Mommenheim, Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz (ots) - Dienstag, 4. Dezember 2018

Eine geringe Menge Bargeld, einen Ring und drei Flaschen eines Erfrischungsgetränkes erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch am Wochenende, in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster einer Einliegerwohnung auf und gelangten so in das Haus. Mit Gewalt wurde dann die Tür zum Treppenhaus geöffnet und durch das Treppenhaus eine weitere Wohnung aufgesucht. Auch deren Eingangstür wurde aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Verlassen haben die Täter das Haus vermutlich über eine rückwärtig gelegene Terrasse.

Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, erhalten Sie von unserer Beratungsstelle im Polizeipräsidium Mainz: Telefonisch unter: 06131 / 65 3390. https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/zentrale-praevention-mainz/

