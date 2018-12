POL-PPMZ: Mainz, Einbrüche in Gaststätte und Parfümerie

Mainz (ots) - Mainz, Einbrüche in Gaststätte und Parfümerie

Dienstag, 4. Dezember 2018

Unbekannte Täter sind am Wochenende in der Mainzer Neustadt in eine Gaststätte eingebrochen. Offensichtlich ist es ihnen gelungen im Hinterhof eine verschlossene Tür zu öffnen und so in das Haus zu gelangen. Dort brechen sie die Tür zum Schankraum auf und erbeuten eine geringe Menge Bargeld.

Ebenfalls am Wochenende sind unbekannte Täter in eine Parfümerie in der Mainzer Altstadt eingebrochen. Auch hier sind die Täter durch einen Hintereingang in das Haus gelangt. Dort haben sie mit schwerem Werkzeug eine Tür zum Verkaufsraum aufgebrochen und hochwertige Produkte entwendet. Für den Transport des Werkzeuges und der Beute haben die Täter möglicherweise Transportmittel genutzt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen im Bereich des Schillerplatzes und der Großen Langgasse Personen mit schwerem Werkzeug oder beim Beladen eines Autos aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Tel.: 06131 65-3633

