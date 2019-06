Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Vermisster Senior aufgefunden

Koblenz (ots)

Seit dem gestrigen Dienstag, 25.06.2019, ca. 14:00 Uhr, war ein 84-jähriger Koblenzer vermisst gemeldet. Es wurde vermutet, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Tatsächlich wurde er genauso am heutigen Tag gegen 19:20 Uhr im Bereich Karthause aufgefunden. Vermutlich war er gestürzt und anschließend nicht in der Lage, sich selbst auf die Beine zu helfen. Der Senior wurde stark dehydriert in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

