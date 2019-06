Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Tag der offenen Tür" der Polizeidirektion Göttingen am kommenden Sonntag bei der Polizei Osterode - Wo kann man parken, wo ist gesperrt?

OSTERODE/NORTHEIM/GÖTTINGEN (hwi/jk) - Am kommenden Sonntag (23.06.19) ist es endlich soweit: Rund um das Gelände des Polizeikommissariats Osterode findet der diesjährige "Tag der offenen Tür" der Polizeidirektion Göttingen statt (siehe dazu unsere Pressemitteilung Nr. 377 vom 12.06.19).

Angesichts des vielfältigen Programms in Kombination mit einer wunderbaren Wetterprognose freuen sich die Organisatoren auf viele gut gelaunte und interessierte Besucherinnen und Besucher.

Damit am Sonntag alle tiefenentspannt auf dem Veranstaltungsgelände ankommen, geben wir an dieser Stelle die folgenden Park- und Verkehrstipps an die Hand:

- Für die Besucher/innen stehen Parkplätze auf dem Gelände der

Firma Piller sowie auf der Bleichestelle zur Verfügung. Bitte beachten Sie mögliche Hinweise.

- Die Straße Abgunst ist von 8.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr zwischen

der Berliner Straße und Ölmühlengasse für den Verkehr voll gesperrt.

- Die Berliner Straße ist zwischen "Piller-Kreuzung"/B241 und

Abgunst sowie Waldstraße gesperrt. Der Verkehr wird über die Waldstraße/Verbindungsweg an der Tankstelle umgeleitet.

- Auf der sog. Osttangente B 241 muss am Sonntag durch an- bzw.

abreisende Besucher der Veranstaltung insbesondere in den Nachmittagsstunden mit Behinderungen gerechnet werden.

Um Beachtung der entsprechenden Beschilderung und angeordneter Verkehrs-/Haltverbote wird gebeten.

