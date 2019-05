Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Viele Anrufe falscher Polizisten

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend gingen bei der Polizeileitstelle zwischen 22.00 h und 23.30 h mehr als 10 Anrufe besorgter Bürger aus dem gesamten Stadtgebiet ein. Viele schilderten die bekannte Betrügermasche, sie seien von angeblichen Polizisten angerufen und nach Schmuck oder Bargeld gefragt worden. Einige Bürger teilten mit, sie sollten Fenster und Türen verschlossen halten, da Einbrecher in der Nähe seien. Alle Melder ließen sich nicht beirren und beendeten die Gespräche umgehend. Niemals wird sich die Polzei auf diese Art melden. Positiv sind die Erfolge der Präventionsarbeit festzustellen, weil diese und ähnliche Betrugsmaschen offensichtlich in der Bevölkerung bekannt sind und die Bürger sich richtig verhalten.

