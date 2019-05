Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme nach Einbruch in Büro

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch wurde durch Angestellte festgestellt, dass in das Büro eines Hostels an der Dahlener Straße in den letzten Tagen eingebrochen worden war. Dabei wurden ein Laptop und ein Telefon gestohlen.

Der Tat dringend verdächtig waren zunächst zwei Gäste des Hostels im Alter von 27 und 30 Jahren, die ihr Zimmer unmittelbar neben dem betroffenen Büro hatten.

Die beiden Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen.

In seiner Vernehmung beschuldigte der 27-Jährige den 30-Jährigen des Einbruchs in das Büro.

Der 30-Jährige machte seinerseits zu dem Tatvorwurf keine Angaben.

Während der 27-Jährige nach seiner Vernehmung wieder entlassen wurde, blieb der 30-Jährige festgenommen. Grund hierfür ist, dass gegen ihn wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Haftbefehl vorliegt. Ihn erwartet nun eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Er wurde im Anschluss einem Gefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen bezüglich des aktuellen Einbruchs dauern an.(jl)

