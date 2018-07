POL-CUX: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots) -

Am Freitag, 06.07.2018, gegen 16:15 Uhr ist es in Hemmoor auf der Bundesstraße 73 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24 jähriger PKW-Führer aus der Samtgemeinde Land Hadeln befuhr die B. 73 in Richtung Cuxhaven und touchierte aus bisher ungeklärter Ursache die Bordsteinkante. Der PKW geriet dadurch ins Schleudern und prallte abschließend gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Der PKW-Führer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden geschätzte Sachschäden in Höhe von ca. 5500,- Euro. Zeugenaufruf: Hinter dem beschriebenen PKW soll ein großer LKW gefahren sein, der die Aufschrift einer Spedition mit dem Anfangsbuchstaben "B" hatte. Weitere Angaben können zu dem LKW nicht gemacht werden. Der LKW-Führer könnte ein wichtiger Unfallzeuge sein. Er oder anderen Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor unter der Telefonnummer 04771 / 6070 zu melden.

