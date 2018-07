POL-CUX: Ladendiebstahl - Täter durch Zeugen festgenommen

Cuxhaven (ots) - Ladendiebstahl - Täter durch Zeugen festgenommen

Nordholz. Gestern Nachmittag, gegen 15.45 Uhr, wollten vier Männer in einem Lebensmitteldiscounter Zigaretten in größerem Stil entwenden. Während drei Täter die Angestellten ablenkten, stopfte sich der vierte insgesamt 90 Schachteln Zigaretten in seine Jogginghose. Aber die Diebe hatten Pech. Eine Beamtin der Polizei Cuxhaven war in ihrer Freizeit einkaufen und beobachtete die Tat. Zusammen mit weiteren Zeugen verfolgte sie die vier und konnte den Täter mit der Beute, ein 36-jähriger Georgier, festnehmen. Der Mann wurde von den Zeugen bis zum Eintreffen der diensthabenden Polizisten festgehalten und dann von diesen vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Georgier wieder entlassen. Die Polizei freut sich vor allem über die gezeigte Zivilcourage der Zeugen, die die Beamtin bei der Verfolgung und Festnahme des Täters unterstützt haben.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell